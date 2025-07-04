Экс-футболист «Арсенала» обвиняется в изнасилованиях

Ганскому полузащитнику Томасу Парти, ранее выступавшему за лондонский «Арсенал», предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования. Об этом сообщает The Times со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

Сообщается, что преступления были совершены против трех женщин в период с 2021 по 2022 год. Парти обвиняется в двух изнасилованиях в отношении одной женщины и трех предполагаемых изнасилованиях в отношении второй заявительницы. Также футболист обвиняется в домогательствах по отношению к третьей женщине.

5 августа Парти предстанет перед Вестминстерским мировым судом.

Контракт Томаса Парти с «Арсеналом» истек в июне 2025, после чего он вышел на рынок свободных агентов. Полузащитник играл за лондонский клуб с 2020 года, вместе с командой стал обладателем Суперкубка Англии (2023). Также он представлял испанские «Атлетико», «Мальорку» и «Альмерию». За национальную сборную Ганы Парти провел 51 матч и забил 14 голов.

Таисия Орлова