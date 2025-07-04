Экс-футболист «Арсенала» обвиняется в изнасилованиях
Ганскому полузащитнику Томасу Парти, ранее выступавшему за лондонский «Арсенал», предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования. Об этом сообщает The Times со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу.
Фото: Hannah McKay / Reuters
Сообщается, что преступления были совершены против трех женщин в период с 2021 по 2022 год. Парти обвиняется в двух изнасилованиях в отношении одной женщины и трех предполагаемых изнасилованиях в отношении второй заявительницы. Также футболист обвиняется в домогательствах по отношению к третьей женщине.
5 августа Парти предстанет перед Вестминстерским мировым судом.
Контракт Томаса Парти с «Арсеналом» истек в июне 2025, после чего он вышел на рынок свободных агентов. Полузащитник играл за лондонский клуб с 2020 года, вместе с командой стал обладателем Суперкубка Англии (2023). Также он представлял испанские «Атлетико», «Мальорку» и «Альмерию». За национальную сборную Ганы Парти провел 51 матч и забил 14 голов.