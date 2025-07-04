«Локомотив» вернет в КХЛ тренера-чемпиона

Канадский тренер Боб Хартли возглавит ярославский хоккейный клуб «Локомотив». Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

По информации издания, стороны достигли договоренности о подписании контракта. С 2018 по 2022 год Боб Хартли работал главным тренером в другом клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — омском «Авангарде». В 2021 году он привел команду к Кубку Гагарина. В 2001 под руководством Хартли клуб «Колорадо Эвеланш», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), стал обладателем Кубка Стэнли.

«Спорт-Экспресс» также сообщает, что в тренерский штаб канадского специалиста войдут Жак Клутье и Сергей Звягин, с которыми он вместе работал в «Авангарде».

В завершившемся сезоне КХЛ «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В июне с поста главного тренера ушел Игорь Никитин. Пресс-служба клуба сообщила, что он «по собственной инициативе» расторг соглашение, которое действовало до 2027 года. Позже Никитин возглавил московский ЦСКА.

Таисия Орлова