Дамбу задерживают в судах

Арбитражный суд Краснодарского края 23 июля рассмотрит иск управления по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края к региональному УФАС. По версии антимонопольного органа, организация незаконно отказала петербургскому АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта “Ленаэропроект”» в участии в конкурсе по разработке проекта защиты от наводнений Крымского района на основании отсутствия опыта. Параллельно суд по заявлению управления принял обеспечительные меры в виде приостановки решения УФАС, что также стало поводом для судебного разбирательства. Юристы считают, что позиция антимонопольного ведомства соответствует современной политике государства в сфере закупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 23 июля судебное заседание по делу о признании незаконным решение Краснодарского Управления ФАС по иску ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному строительству ГТС Краснодарского края». Спор связан с жалобой АО «ПИиНИИ ВТ “Ленаэропроект”», в которой компания обвинила управление в нарушении антимонопольного законодательства.

Согласно материалам дела, управление объявило конкурс для разработки проекта защиты от наводнений в Крымском районе стоимостью 170, 3 млн руб. Одним из условий участия в конкурсе было требование опыта разработки проектов именно гидротехнических сооружений (плотин, дамб, каналов). АО «ПИиНИИ ВТ “Ленаэропроект”» пожаловалось в УФАС на ограничение конкуренции из-за таких условий конкурса. В надзорном органе посчитали, что в управлении искусственно сузили круг участников и нарушили принцип честной конкуренции, поскольку на таких условиях в конкурсе могли участвовать только две-три компании, которые раньше делали именно плотины. УФАС решил, что условия конкурса не соответствуют интересам всех субъектов и выдал предписание об устранении нарушения. Организатор конкурса оспаривает это решение.

АО «ПИиНИИ ВТ “Ленаэропроект”» является ведущей организацией в области проектирования аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры, в том числе в сложных природно-климатических условиях (вечная мерзлота, карстовые явления, сейсмика)» - говорится на сайте компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», головной компанией АО «ПИиНИИ ВТ “Ленаэропроект”» является АО «Краско», которое источники “Ъ” связывают с аэропортовым бизнесом Олега Дерипаски.

В ходе рассмотрения дела управление по эксплуатации и капитальному строительству ГТС попросило суд принять обеспечительные меры в виде приостановления действия решения антимонопольной комиссии до вступления в законную силу решения суда по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Организация мотивировала ходатайство срочностью работ — в Крымском районе в июле 2012 года произошло наводнение, повлекшее за собой многочисленные разрушения, значительный социально-экономический ущерб и человеческие жертвы. «Затягивание сроков создания объекта препятствует своевременному созданию инженерной защиты на указанной территории, что может повлечь за собой повторное развитие катастрофических паводков и нанести огромный экономический ущерб. Кроме того, финансово-экономические показатели реализации объекта свидетельствуют о чрезвычайной важности завершения строительно-монтажных работ по объекту и ввода его в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Предмет закупки направлен на защиту Крымского района. Госконтракт на проектные работы финансируется за счет бюджетных средств. В этой связи непринятие обеспечительных мер может привести к образованию у заказчика убытков, связанных с задержкой проведения открытого конкурса и неосвоению доведенных лимитов бюджетных обязательств, расходов по размещению информации на электронной площадке и проведению открытого конкурса»,— говорится в материалах суда.

Суд удовлетворил ходатайство управления и принял обеспечительные меры. Антимонопольный орган не согласился с этим решением и попытался, но не смог обжаловать его в вышестоящих инстанциях.

По словам судебного эксперта экспертной группы Veta Александра Терентьева, в данном случае нижестоящие суды правильно применили нормы АПК об обеспечительных мерах, учли все необходимые критерии и соблюли требуемый баланс интересов. «Соцзначимость объекта и риски для населения, связанные с возможными паводками, являются объективными обстоятельствами, подтвержденными документально», — поясняет эксперт. По его словам, единственным основанием для отмены судебных актов могло бы стать кардинальное изменение обстоятельств дела, например, завершение бюджетного года без возможности перенесения финансирования или исключение угрозы наводнений.

Что же касается основного спора между управлением и УФАС, то, по словам юриста, он демонстрирует классический конфликт между стремлением заказчика обеспечить максимальное качество выполнения работ за счет установления специализированных требований и необходимостью поддержания конкурентной среды в сфере государственных закупок. «При этом решение антимонопольного органа отражает приоритет принципа обеспечения конкуренции над узкоспециализированными требованиями заказчика, что соответствует современной политике государства в сфере закупок»,— говорит эксперт.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Крымском районе построят защитные сооружения от разлива рек Адагум, Неберджай и Баканка стоимостью 422,3 млн руб. Согласно проектной документации, подрядчику предстоит продолжить работы по возведению сооружений, рассчитанные на 12 этапов. По окончании работ в районе появятся 43 км защитных сооружений. Всего на защиту поселений Крымского района уже затратили 1,3 млрд руб.

Елена Турбина