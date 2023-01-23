В Крымском районе построят защитные сооружения от паводков за 422 млн рублей

В Крымском районе хотят построить защитные сооружения от разлива рек Адагум, Неберджай и Баканка стоимостью 422,3 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале ЕИС в сфере закупок.

Заказчиком выступает ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному строительству ГТС Краснодарского края». Приступить к работам планируют в феврале 2023 года. Согласно проектной документации, подрядчику предстоит продолжить работы по возведению сооружений, рассчитанные на 12 этапов.

Как ранее сообщила замглавы Росводресурсов Наталия Сологуб, на эти цели предусмотрены средства в объеме 450 млн руб. По окончании работ в районе появятся 43 км защитных сооружений. Всего на защиту поселений Крымского района уже затратили 1,3 млрд руб.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram