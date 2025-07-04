В России приостановили начисление налоговых пеней для мобилизованных

Правительство освободило мобилизованных граждан от начисления пеней по налогам и страховым взносам. Решение распространяется на россиян, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года. Заявление правительства приводит ТАСС.

Мера также касается организаций, в которых мобилизованный является руководителем и единственным учредителем. Приостановка начисления пеней будет действовать весь период военной службы и еще три месяца после ее окончания — до 28-го числа включительно.

В России уже были приняты различные меры поддержки мобилизованных. Среди них — отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, временное освобождение от предоставления обязательной статистической предпринимательской отчетности.

Подробнее о поддержке участников СВО — в материале «Ъ» «Бойцам помогут Госсоветом».