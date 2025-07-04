Площадь лесного пожара в Калифорнии за сутки выросла в 5 раз

Бушующий в центральной части штата Калифорния лесной пожар Мадре за сутки распространился на 21,3 га. Пожарным удалось локализовать около 10% его площади. Как сообщает ABC News со ссылкой на данные департамента лесного хозяйства и противопожарной охраны Калифорнии, с начала года этот пожар стал самым масштабным в штате. Всего за первые шесть месяцев года в Калифорнии было уже 3290 пожаров, которые охватили почти 40 га.

Основной удар стихии пришелся на округ Сан-Луи-Обиспо, где находится национальный заповедник Лос-Падрес и проходит шоссе 166. Сейчас дорога перекрыта, в округе проходит массовая эвакуация жителей. По данным пожарных, огонь угрожает примерно 50 строениям. Угроза быстрого распространения огня сохраняется из-за ветра. Местные власти предупреждают о тяжелых последствиях сильного задымления. Причины пожара, который начался 2 июля, пока не установлены, идет расследование.

Алена Миклашевская