В Ессентуках инспектор госстройнадзора обвиняется в коррупции

На Ставрополье инспектору государственного строительного надзора предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с апреля 2024 года по май 2025 года обвиняемая, в обязанности которой входило осуществление строительного надзора, систематически получала от застройщиков взятки за непривлечение к ответственности при выявлении нарушений в сфере строительства многоквартирных домов и отступления от проектной документации. Общая сумма полученных денежных средств составила 280 тыс. руб.

По месту жительства и работы женщины проведены обыски и выемки. Также в целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемой стоимостью более 45 млн руб. наложен арест.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении взяткодателей следователем СК России также будут приняты процессуальные решения.

В настоящее время фигурантка задержана. По ходатайству следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Валентина Любашенко