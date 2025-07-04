У МГТС случился массовый сбой

Пользователи с 14:00 мск стали жаловаться на сбои в работе интернет-провайдера МГТС, сообщает сервис «Сбой.рф». Нарушения также затронули абонентов МТС.

За последний час зарегистрировано свыше 2,3 тыс. заявок о проблемах с доступом к МТС. Более 6 тыс. человек не могут воспользоваться услугами МГТС. Чаще всего сбои наблюдаются в Москве, Московской области, Татарстане, Чувашской республике, Краснодарском и Пермском краях. Жители этих регионов жалуются на перебои со связью и отсутствие мобильного интернета.

Кроме МТС и МГТС, сообщения о неполадках поступают также от пользователей T2, Мегафона, Билайна и «Ростелекома». Примерно 450 сообщений касаются T2, 440 — «Ростелекома», 390 — Мегафона, почти 370 — Билайна.

Причины неполадок пока неизвестны, представители операторов ситуацию не комментируют. В моменте даже сервис «Сбой.рф» испытывал трудности с подключением и выдавал ошибку 502 при подключении как через сотовую сеть, так и через Wi-Fi.