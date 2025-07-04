Сервис «Сбой.рф» временно перестал работать

На сервисе «Сбой.рф» произошел сбой. Сайт не работал непродолжительное время после 14:00 мск. При попытке зайти на сайт в это время он выдавал ошибку 502. К настоящему времени сервис возобновил работу в полном объеме.

«Сбой.рф» отслеживает сбои в работе преимущественно российский платформ - например, МТС, Билайн, Youtube, «ВКонтакте». В 15:00 мск сервис сообщил о росте числа жалоб на сбои у МТС и МГТС. Согласно графикам сервиса, проблемы у операторов начались в то же время, что и у самого «Сбой.рф».