Самвела Карапетяна оставили под арестом

Апелляционный суд Армении оставил под арестом владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Его отправили под стражу в середине июня по обвинению в призывах к захвату власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самвел Карапетян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Самвел Карапетян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Решение апелляции передает 24News. По данным телеканала, защита Самвела Карапетяна отозвала жалобу на решение суда общей юрисдикции об аресте бизнесмена. При этом Апелляционный суд принял ранее предъявленную жалобу. Сам бизнесмен вину не признает.

Самвел Карапетян — российский и армянский предприниматель, входит в список Forbes. Он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которых критиковал премьер Армении Никол Пашинян. После этого Самвела Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти, а его компанию «Электрические сети Армении» национализировали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян вышел на "Священную борьбу"».