Более тысячи ярославцев оформили самозапрет на кредиты

В Ярославской области более тысячи местных жителей оформили самозапрет на выдачу кредитов в отделениях МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Это уже сделали более тысячи человек, в том числе свыше 400 – в Рыбинском филиале МФЦ»,— говорится в сообщении правительства области.

26 февраля 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и займов. Он не распространяется на ипотеку, автокредиты и займы на образование с господдержкой. Согласно закону, россияне могут установить ограничения через «Госуслуги» или в отделениях МФЦ.

Как поясняли в Минцифры, сервис может помочь защитить себя от мошенников.

Алла Чижова