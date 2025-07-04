Главе бывшего регоператора на Урале запретили тратить более 50 тыс. руб. в месяц

Арбитражный суд Свердловской области запретил директору и совладелице (60%) бывшего регионального оператора по обращению с мусором в 22 муниципалитетах региона ТБО «Экосервис» Анне Распоповой распоряжаться средствами на сумму более 50 тыс. руб. в месяц и совершать регистрационные действия в отношении принадлежащего ей имущества, следует из определения суда. Обеспечительные меры были приняты в связи с соответствующим заявлением от совладельца ТБО «Экосервис» (40%) Михаила Копытова в рамках дела о банкротстве госпожи Распоповой.

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Господин Копытов также потребовал запретить Росреестру, ГИБДД, управлению Гостехнадзора и МЧС совершать регистрационные действия в отношении недвижимости, транспортных средств, самоходных машин и маломерных судов Анны Распоповой. Совладелец указал на необходимость обеспечительных мер в связи с тем, что должник может принять меры по отчуждению имущества для его реализации и освобождения от обязательств. «Заявитель ссылается на наличие в отношении должника судебного акта о взыскании с него убытков в сумме 81 057 500 руб., которым установлена недобросовестность должника ввиду совершения им от имени общества мнимых сделок»,— написано в тексте определения.

Как указано в документе, исполнительные листы подтверждают долг госпожи Распоповой перед господином Копытовым в объеме 188,8 тыс. руб. «Также Михаил Копытов является взыскателем в интересах кредитора Анны Распоповой — ТБО «Экосервис», что подтверждается постановлением суда апелляционной инстанции. Соответствующие обязательства перед обществом не указаны должником в списке кредиторов при подаче заявления о признании ее банкротом, несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного акта»,— сказано в определении.

В документе отметили «высокую вероятность того, что должник продолжит действовать недобросовестно». «Без принятия обеспечительных мер погашение требований кредиторов может быть существенно затруднено. Суд приходит к выводу о необходимости принятия запрошенных обеспечительных мер»,— написано в тексте определения.

ТБО «Экосервис» являлось регоператором по обращению с мусором в 22 муниципалитетах Западной зоны Свердловской области с 2018 года. В начале 2024 года у компании начались проблемы с вывозом отходов, на ситуацию обратил внимание заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев. На фоне мусорного кризиса в ТБО «Экосервис» развивался корпоративной конфликт между соучредителями Анной Распоповой и Михаилом Копытовым. В конце июля министерство энергетики и ЖКХ лишило ТБО «Экосервис» статуса регоператора и заключило соглашение на один год со «Спецавтобазой».

Василий Алексеев