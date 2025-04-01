Директор «ТБО Экосервис» Анна Распопова подала заявление о банкротстве

Директор и совладелец (60%) ООО «ТБО "Экосервис"», выступавшего региональным оператором по обращению с отходами, подала заявление о банкротстве. Свердловский арбитражный суд принял его к рассмотрению вчера, 31 марта, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В заявлении о банкротстве Анна Распопова просит признать ее несостоятельной и ввести процедуру реализации имущества, а также установить финансового управляющего. Судебное заседание назначено на 17 апреля.

Как следует из картотеки, 18 марта суд принял к рассмотрению исковое заявление совладельца ТБО «Экосервис» (40%) Михаила Копытова, действующего в интересах ТБО, к Анне Распоповой, Виктору Милькову и ООО «Эко-Регул». Он требует взыскать с ответчиков солидарно 85 млн руб. Заседание назначено на 29 апреля.

В октябре 2024 года суд отклонил требования Михаила Копытова к Анне Распоповой о взыскании 95 млн руб. Тогда истец утверждал, что госпожа Распопова переводила деньги в подконтрольные компании, выводя их таким образом со счетов организации, ответчик обвинения отрицала.

Напомним, ТБО «Экосервис» являлось региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западном административно-производственном объединении Свердловской области. В начале 2024 года у компании начались проблемы с вывозом мусора, на ситуацию обратил внимание генпрокурор РФ Сергей Зайцев. В начале августа министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области лишило ТБО «Экосервис» статуса регионального оператора.

Подробнее о судебном разбирательстве между совладельцами — в материале «Деньги остались в мусоре»

Анна Капустина