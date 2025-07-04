Суд оставил под стражей Нугаева и Леднева, обвиняемых во взяточничестве

Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей гендиректору ЕМУП «Гортранс» Сергею Нугаеву и бывшему заместителю главы свердловского «Оператора электронного правительства» Сергею Ледневу, сообщили в региональной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нугаев

Фото: Прокуратура Свердловской области Сергей Нугаев

Фото: Прокуратура Свердловской области

Сергей Нугаев обвиняется в получении взятки в размере 160 тыс. руб. от предпринимателя Евгения Пильникова (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ), а Сергей Леднев – в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Суд отклонил апелляционные жалобы обвиняемых, оставив в силе решение о продлении ареста. Так, Сергей Нугаев останется под стражей до 12 августа, Сергей Леднев — до 12 сентября включительно.

Ранее в Екатеринбурге задержали бывшего главного инженера ЕМУП «Гортранс» Андрея Эльзессера за получение взятки в размере 750 тыс. руб. По версии следствия, деньги он получил от представителей одной из коммерческих организаций за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному.

Полина Щуцкая