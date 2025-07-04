Пожар на складе с фейерверками в Красноармейском районе Кубани потушили

Огнеборцы ликвидировали пожар на складе с фейерверками в Красноармейском районе. Площадь горения составила 400 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании на складе, расположенном на 17-м км автодороги А-289, поступило около 10:50 мск. В 12:16 пожарные ликвидировали открытое горение, в 13:38 потушили последствия пожара. Пострадавших и погибших нет.

К тушению возгорания привлекли 17 специалистов и пять единиц техники.

Алина Зорина