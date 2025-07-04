«Динамо» и «Фламенго» договорились о трансфере полузащитника Карраскаля

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль близок к переходу из московского «Динамо» в бразильский «Фламенго», сообщает журналист SBT Rio Вене Касагранде в социальной сети Х. Сделка находится на заключительном этапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хорхе Карраскаль (в бело-голубой форме)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Хорхе Карраскаль (в бело-голубой форме)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации источника, команды договорились о выплате сумме тремя платежами. «Динамо» запросило у «Фламенго» банковские гарантии. Сообщается, что Карраскаль ждет «одобрения», чтобы отправиться в Рио-де-Жанейро.

За «Динамо» 27-летний полузащитник играет с 2023 года, также он представлял московский ЦСКА и аргентинский «Ривер Плейт». В прошедшем сезоне Карраскаль провел 35 матчей в различных турнирах, в которых забил восемь голов и отметился пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €7 млн. Ранее сообщалось, что колумбиец будет оштрафован на месячную зарплату (около 10 млн руб.) за опоздание на предсезонные сборы «Динамо».

Таисия Орлова