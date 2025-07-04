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Суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест адвоката Владимира Певчева

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о мере пресечения для адвоката Владимира Певчева и отправил его под домашний арест. Как сообщили в суде, адвокат обвиняется в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Владимир Певчев

Владимир Певчев

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Владимир Певчев

Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

Суд назначил Владимиру Певчеву домашний арест до 1 сентября 2025 года с запретом на определенные действия. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», вместе с Владимиром Певечевым, который ранее защищал экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, обвиняемого в незаконном обналичивании средств из федерального бюджета, был задержан бывший начальник отдела процессуального контроля Четвертого СУ ГСУ СКР Андрей Жуков, который получил статус адвоката около месяца назад,

Мария Игнатова

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