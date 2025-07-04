В Екатеринбурге задержали бывшего сотрудника следственного комитета

В Екатеринбурге вместе с адвокатом Владимиром Певечевым, который ранее защищал экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, обвиняемого в незаконном обналичивании средств из федерального бюджета, был задержан бывший начальник отдела процессуального контроля Четвертого СУ ГСУ СКР Андрей Жуков, который получил статус адвоката около месяца назад, сообщил источник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам собеседника, в отношении обоих возбуждено дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Источник отметил, что сообщников обвиняют в том, что они за сумму около 3 млн руб. обещали смягчить последствия уголовного дела, возбужденного в отношении группы предпринимателей, которые занимались незаконным возмещением НДС из федерального бюджета.

По словам второго собеседника, в группу входила в том числе бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая, предприниматели Василий Петров и Алексей Шахмаев. Их, по версии следствия, крышевал бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков.

По данным «Ъ-Урал», изначально Жуков и Певчев дали признательные показания, однако впоследствии отказались от них. В пятницу, 4 июля в Ленинском районном суде Екатеринбурга им будет избрана мера пресечения.

Напомним, в Ленинском райсуде Екатеринбурга прошло первое заседание по уголовному делу в отношении Андрея Дьякова, обвиняемого в получении взяток на 217 млн руб. и превышении должностных полномочий. Вину он признал

Мария Шараева