С проектировщика красноярского метро «КрасноярскТИСИЗ» взыскано 520 млн рублей

В Красноярске суд взыскал с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий («КрасноярскТИЗИС») 521,5 млн руб. неосновательного обогащения, а также 115,9 млн руб. в счет неустойки. С иском ранее обратилась прокуратура региона, сообщает пресс-служба ведомства.

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Правоохранители установили, что в сентябре 2019 года «Краевое транспортное управление» заключило с «КрасноярскТИСИЗ» госконтракт на корректировку проектно-сметной документации для строительства метрополитена в Красноярске. Стоимость договора тогда составила 954 млн руб. В декабре того же года компания предоставила документы о результатах выполненных работ.

В отчете «содержались существенные недостатки, не позволяющие считать работы выполненными и препятствующие их приемке», говорится в сообщении. По данным прокуратуры, стороны подписали акты приема-передачи с фиктивными сведениями о выполнении работ. После этого подрядчик получил выплату в полном объеме.

Как писал «Ъ-Сибирь», приговор руководителю «КрасноярскТИСИЗ» Олегу Митволю суд вынес в сентябре 2023 года. Его признали виновным в хищении около 1 млрд руб. в ходе проектирования красноярского метрополитена. По ст. 159 УК РФ (мошенничество) Олегу Митволю суд назначил 4,5 года колонии общего режима. В марте этого года также был на 3,5 года колонии общего режима осужден экс-глава краевого правительства Юрий Лапшин. Следствие считает, что высокопоставленный чиновник дал незаконное указание министру транспорта региона обеспечить подписание фиктивных актов приемки «КрасноярскТИСИЗ».

Александра Стрелкова