«Гулять по футбольному буфету "Зенит" не перестал, но суммы стали чуть скромнее»

Валерий Карпин продолжает привлекать внимание в медиапространстве. В этот раз главный тренер футбольной сборной и клуба «Динамо» в очередном интервью сделал заявление, что зарплаты футболистов в России завышены на 50%. Сколько сейчас зарабатывают футболисты в РПЛ и будут ли их доходы снижаться? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Зарплаты футболистов во все времена вызывали бурные споры. Вопрос «За что им платят такие деньги?» звучит постоянно. Создается впечатление, что стать долларовым миллионером, играя в футбол, просто. Но это не так. Во-первых, по настоящему талантливых молодых ребят, которые могут пройти путь от детской школы до клуба РПЛ, очень мало, и все они на карандаше у агентов. Во-вторых, в серьезной команде нужно еще закрепиться и постоянно доказывать свою состоятельность. В противном случае можно отправиться в тур по командам низших лиг, где с зарплатами все не так сказочно.

Что же касается премьер-лиги, то здесь серьезные доходы игроков несложно объяснить, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «В РПЛ и вообще в российском футболе гуляют деньги корпораций. Никто не смотрит за деньгами так, как везде в мире. Приворовывают, я так понимаю, все равно везде, но как-то смотрят на бюджет, чтобы одно соответствовало другому».

Но даже в российских клубах, которые имеют финансирование крупных корпораций, уже начинают считать деньги. Да, гулять по футбольному буфету тот же «Зенит» не перестал, но суммы, которые он тратит, стали чуть скромнее. Не так давно в обойме самого богатого клуба страны были Халк, Витсель или Малком, цена на которых превышала €40 млн за каждого, а сейчас самый дорогой Луис Энрике стоит €33 млн, теперь и Жерсона из «Фламенго» подписали за €25 млн. И зарплаты у новых звезд пониже: у Энирке €4 млн в год, у Жерсона тоже вряд ли будет больше.

Сейчас игроков, которые зарабатывают в РПЛ больше €1 млн за сезон, немало, больше 50 человек, но тенденция к снижению есть, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Футбол — это, скажем так, зеркальное отражение наших экономических возможностей. Поэтому, конечно, постепенно придем к тому, что все футбольные клубы будут жить по средствам».

Главный нюанс при заключении контактов в том, что игроки или их агенты требуют прописывать высокую базовую ставку, которую они будут получать вне зависимости от уровня показанного футбола. Решение предлагает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «Самый лучший выход — это бонусная система. Когда футболист получает среднюю зарплату, если он играет больше 50% игр, то это одна сумма, если больше 70%, то ему какие-то бонусы платят. Некоторые сидят на скамейке и получают столько, деньги на пять лет стабильно прописаны. Кто-то даже тренироваться не будет».

Игроки, конечно, будут категорически против такого предложения, но сейчас, пока российский футбол находится в изоляции, и привезти недорогого качественного легионера сложно, владельцам клубов, похоже, придется раскошеливаться. Так что, возможно, зарплаты футболистам в нашей стране и завышены, но их диктует рынок. И пока государственное финансирование самого популярного вида спорта в стране останется на столь серьезном уровне, снижение зарплат футболистам на 50% кажется чем-то из области фантастики.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов