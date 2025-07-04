Силы ПВО за три часа сбили шесть беспилотников

Минобороны России заявило, что с 8:00 до 11:00 мск силы ПВО сбили шесть беспилотников над тремя регионами. Три БПЛА уничтожены над Удмуртией, два — над Белгородской областью, один — над Самарской областью.

За ночь силы ПВО также сбили 48 БПЛА над Ростовской, Курской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях. Еще четыре беспилотника «упали» в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, написал губернатор Андрей Воробьев. Пострадали два человека, без света остались более 42 тыс. жителей.