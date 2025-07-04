Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о дизайне и технических характеристиках автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: First Automobile Works Фото: First Automobile Works

При всем разнообразии нашего автомобильного рынка у большинства представленных на нем новых автомобилей все же будет много общего. Страной происхождения модели, скорее всего, окажется Китай — прилепленные шильдики российских марок сути не меняют. И с большой долей вероятности это будет кроссовер — все же сегодня ездят на кроссоверах. Так что появление спортивного лифтбека, даже не побоимся этого слова, машины с претензией на Gran Turismo — это, безусловно, событие. Особенно для тех, кто еще не забыл Audi A7 или хотя бы Kia Stinger.

Называется новинка Hongqi H6. Автомобиль объективно красивый, за что спасибо Джайлсу Тейлору — дизайнеру, в свое время потрудившемуся на благо марки Rolls-Royce. Впрочем, будущий владелец Hongqi H6 тоже может выступить немного художником. И не только на стадии заказа, когда выберет не белый, серый или черный, а бирюзовый цвет кузова — такой есть в палитре модели, а к нему пунцовый салон. У лифтбека особенные фары: светодиодные ходовые огни состоят из 21 независимого источника света, и можно по настроению выбирать одну из семи комбинаций, что реально меняет восприятие передней части автомобиля.

Под капотом двухлитровый бензиновый двигатель, развивающий 245 л. с., с которыми до «сотни» машина ускоряется за вполне достойные 7 секунд. На переднем ряду спортивные сиденья, у которых подголовники заодно со спинкой. Коробка — классический «автомат» от японской фирмы Aisin. Багажник большой, а если вы путешествуете вдвоем, то и вовсе огромный — за счет сложенных задних спинок можно взять с собой почти два кубометра спортивного снаряжения, например.

Управляется машина точно, впрочем, обратной стороной управляемости ожидаемо стала жестковатая подвеска. Хотя кто мы такие, чтобы критиковать один из самых успешных на сегодняшний день китайских автомобильных брендов. Годовой тираж Hongqi — 416 тыс. К 2030 году поставлена задача достичь 1 млн. На российском рынке к уже имеющимся восьми моделям до конца года добавятся еще две. И одна из них тоже не кроссовер, а огромный роскошный седан Hongqi L1.

Дмитрий Гронский