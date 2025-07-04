«Самым эффектным и неожиданным стало появление сухогруза»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о музыкальном спектакле, который прошел в Архангельске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальная страница Международного фестиваля «Белый июнь» во «Вконтакте» Фото: Официальная страница Международного фестиваля «Белый июнь» во «Вконтакте»

Шестичастный мощный звуковой перформанс «Коды реки. Северная Двина» стал центральным событием фестиваля «Белый июнь». Здесь, в Архангельске, состоялась мировая премьера произведения, подготовленного командой известных специалистов: композитор-импровизатор Владимир Горлинский, художник-постановщик Этель Иошпа, хореограф Ксения Бурмистрова. Хедлайнер — певица Тина Кузнецова (Zventa Sventana).

Перед началом перформанса зрителям советовали находиться на самой набережной, как бы внутри «звукового леса». И для полного погружения перемещаться по 100-метровому променаду — подходить к каждому из выстроенных чумов-шалашей, внутри которых сидели музыканты Московского ансамбля современной музыки, исполняющие каждый свою партию. И, кстати, как вы понимаете, без дирижера. Система пространственного звука, на которой был построен аудиовизуальный спектакль, особое современное звучание народных песен Русского Севера… В центре внимания — истории и образы женщин Севера — от юной девушки до большухи. И главный герой — великая река.

Самым эффектным и неожиданным стало появление в кульминационный момент спектакля огромного сухогруза «Таймыр», медленно прошедшего по Северной Двине прямо напротив Красной пристани. Корабль «исполнил свою партию». С берега звучала музыка в академической обработке, а с корабля отвечала аутентичная — голос бабушки Архангельской области, записанный лет сто назад. Новый директор Поморской филармонии Наталья Гайкович, куратор музыкального направления фестиваля, рассказала о том, как непросто было с организацией столь необычного коллаба:

«Я думала: что мне делать? Мне нужен корабль. Мимо проходил заместитель директора ООО "ТК Северный проект" и говорит: "Вам нужен корабль?" И они нам поставили это 130-метровое судно на рейд и провели его по фарватеру. Это, на самом деле, какая-то уникальная история. Для того чтобы вообще срежиссировать этот момент прохода, — ведь вы понимаете, что он должен появиться в музыкальной драматургии в определенный момент — и это была очень большая выверка с точки зрения количества узлов, которые он проходит. Прошло все просто идеально, у нас не было ни одной репетиции, потому что это очень дорого».

Надо сказать, что лично мне такие прецеденты в истории музыкально-театральных представлений неизвестны.

Дмитрий Буткевич