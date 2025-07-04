Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о самой известной регате в мире и о самых дорогих судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Кто из нас не мечтал лететь к горизонту на прекрасном паруснике, оставляя позади все проблемы? Те немногие, кто решился сделать эту сказку профессией, наверняка столкнулись с суровыми реальностями мировой рыночной экономики. Приличное судно известного производителя стоит немало — минимум $100 тыс. Причем содержание в год может обойтись в половину этой стоимости, тут все зависит от региона. А уж если речь идет о парусном спорте, то суммы, конечно, значительно увеличиваются.

Вершиной яхтенного экстрима и инжиниринга является Кубок Америки — это самая известная регата мира. Ее считают старейшим яхтенным соревнованием на планете из ныне существующих. Гонки проводят с 1851 года, то есть этот турнир на 45 лет старше современной Олимпиады и на 20 лет — Кубка Англии по футболу. Для того чтобы победить, денег тут не жалеют. В 2017-м, например, было представлено парусное судно на подводных крыльях, которое достигало скорости 90 км/ч. Цена проекта чуть не дотянула до $150 млн. А самая дорогая парусная яхта принадлежала российскому миллиардеру Андрею Мельниченко. 143 м роскоши оцениваются в $600 млн. В регатах корабль, конечно, не участвует, но главную гонку в цене и уровне оснащения он уже выиграл. Причем ввиду явного преимущества, ведь на втором месте парусник американца Барри Диллера длиной 93 м и стоимостью всего-то $150 млн.

Владимир Осипов