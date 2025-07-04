Орбан: если ЕС примет в свой состав Украину, он «примет войну»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что большая часть граждан Евросоюза выступает против вступления Украины в ЕС. Он напомнил, что ранее в стране прошел общенациональный референдум, на котором 95% респондентов высказались против украинского членства в объединении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Christian Hartmann / Reuters Виктор Орбан

Фото: Christian Hartmann / Reuters

«Еврокомиссия ошибается, когда думает, что важное решение... может быть принято без учета мнения народа. Членства Украины не будет»,— сказал Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По мнению премьера, если ЕС примет Украину, «мы примем и войну». Это также разрушит европейскую экономику, полагает он.

Виктор Орбан также утверждает, что украинские спецслужбы «разработали план по созданию еще одной большой партии» в Венгрии, чтобы через нее реализовывать принятые Брюсселем решения.

Премьер Венгрии неоднократно высказывался против вступления Украины в ЕС и НАТО. В мае он заявил, что украинские спецслужбы пытаются повлиять на мнение венгерских граждан в пользу членства Украины в Евросоюзе. В июне он также сказал, что присоединение Киева к блоку НАТО приведет к третьей мировой войне.