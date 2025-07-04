Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова вспоминает культовые аксессуары прошлого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Prada Фото: Prada

Мир продолжает сходить с ума от Labubu. И пока одни ищут способы приобрести оригинал, другие публично усмехаются: «Что с людьми происходит, как можно, да еще за такие деньги и с такими усилиями покупать этого уродца и вешать на сумку?» С уродством я вообще категорически не согласна. Мне лично творение гонконгского художника Касинга Лунга кажется очень даже милым и ироничным. А вот с массовой истерией и покупками с переплатой давайте разберемся. Labubu далеко не первый персонаж, которым стремились обвешивать сумки и по которому сходили с ума. Вспомним нескольких культовых персонажей прошлого.

Многие помнят смешных меховых монстриков под названием Fendi Bag Bugs. Их вешали на сумки, обычно одноименного бренда не по одному, а целыми «семьями». Интерес к ним вроде утих, но, как показала недавняя дискуссия на Reddit, благодаря пришествию Labubu многие снова вспомнили о своих Bag Bugs. И даже стали носить или разыскивать, где купить еще. В мои университетские времена, это нулевые годы, считалось дико крутым вешать все на сумку (желательно одноименного бренда) брелок-робот от Prada. Их даже коллекционировали, потому что, в отличии от меховых монстриков, они по внешнему виду были кардинально разными. Справедливости ради роботов делают и сейчас: новый брелок можно купить на сайте компании за €560. Тенденция последнего времени — носить много брелоков на сумке. Balenciaga, как и прочие тренды, это чутко считала и успешно продает брелоки, которые как будто бы уже собраны из разнообразных предметов. Вроде брелочка с логотипом, замочка, игрального кубика, Эйфелевой башни и прочего, прочего, прочего.

Анна Минакова