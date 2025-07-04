Аэропорт Самары возобновил работу

В аэропорту Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Воздушная гавань приостанавливала работу почти на пять часов.

Ограничения продолжают действовать в аэропортах Казани, Нижнекамска, Перми и Ижевска. Они введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

По данным Минобороны, в небе над Самарской областью с 8:00 до 11:00 мск сбит один беспилотник. Губернатор региона Вячеслав Федорищев призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА.