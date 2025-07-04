Расходы бюджета Новороссийска выросли на 60% в 2025 году

В 2025 году расходная часть бюджета Новороссийска выросла на 419 млн рублей, достигнув 25 млрд 639 млн рублей, что на 60% больше показателей предыдущего года (16 млрд руб.). Профицит бюджета на начало года составил 1,7 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дополнительные средства направят на финансирование социальной сферы и ключевых городских программ. В числе приоритетных расходов - организация питания в детских садах, повышение зарплат работникам культуры, педагогам физкультуры и дополнительного образования, единовременные выплаты военнослужащим по контракту, закупка спецтехники.

Также предусмотрены средства на установку пожарных извещателей в домах малоимущих семей, реставрацию объекта культурного наследия, поддержку народного творчества и организацию досуга горожан. Увеличение бюджета позволит расширить социальную поддержку населения и реализовать важные городские проекты в текущем году.

Ранее «Ъ-Новороссийск сообщал, что объем инвестпортфеля Новороссийска превысил 300 млрд руб. после ПМЭФ-2025.