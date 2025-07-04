Мэрия Москвы выкупила у Прохорова концертный зал в «Москва-Сити»

АНО «Агентство творческих программ», созданная департаментом культуры Москвы, выкупила у группы «Онэксим» Михаила Прохорова здание концертного зала Sensorium Hall в деловом центре «Москва-Сити». Первой на данные «СПАРК-Интерфакс» о закрытии сделки обратила внимание газета «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Прохоров

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Михаил Прохоров

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Sensorium Hall строят с начала 2010-х. Технически сделка была оформлена через покупку у «Онэксим» компании «Фан дженерэйшн», на балансе которой находится недостроенный проект.

В консалтинговых компаниях оценили текущую стоимость объекта в 20–25 млрд руб. На завершение строительства может потребоваться еще от 5 до 11 млрд руб. и около двух лет работ. Сейчас здание готово примерно на 70%.

Как пишут «Ведомости», концертный зал был для «Онэксим» непрофильным активом, чем и продиктовано решение о продаже. По данным газеты, группа рассчитывала продать объект за 45 млрд руб., поэтому долго не могла найти покупателей. При этом, по оценкам экспертов, расположение в самом центре «Москва-Сити» может принести владельцам концертного зала не менее 5 млрд руб. выручки в год.

Sensorium Hall выполнен в виде часового механизма и представляет собой девятиэтажный комплекс общей площадью 38 тыс. кв. м. Изначально его строительство планировалось закончить в 2016 году, но сроки растягивали в том числе согласования функционала и архитектурного облика здания.