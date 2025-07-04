Сочи вошел в топ дорогих мест для отдыха в РФ по уровню ежедневных расходов
Сочи вошел в список российских курортов с наибольшими карманными расходами у туристов — среднесуточные траты отдыхающих здесь составляют 2,5 тыс. руб. на человека. Как сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков ВТБ, при этом средняя продолжительность летнего отпуска на курорте составляет 11 дней.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
В числе других курортов с высокими расходами оказались Анапа (2,2 тыс. руб. в день при такой же средней продолжительности отдыха), Белокуриха в Алтайском крае (2,1 руб. и 11 дней), Ялта (2 тыс. руб. и 12 дней) и Владивосток (1,5 тыс. руб. в день при среднем сроке пребывания 14 дней).
Согласно исследованию, до 50% всех летних поездок по России совершают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края.
Высокий спрос на Сочи подтверждают и данные по загрузке средств размещения. По информации мэрии города, отели и санатории уже забронированы на 73% вплоть до конца сентября. С начала 2025 года курорт принял свыше 3,5 млн гостей — на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заместитель главы администрации Сочи Сергей Сомко сообщил, что в пик сезона — в конце июля и августе — уровень загрузки может достичь 95%. Пока в городе одновременно находятся около 175 тыс. туристов, а средняя заполняемость объектов коллективного размещения составляет 84%.
На фоне ожидаемой нагрузки представители туристической отрасли обсудили изменения в регулировании гостиничного сектора. С начала 2025 года действует обновленная система классификации, обязательная для всех форм размещения. Владельцы баз отдыха и кемпингов должны были пройти упрощенную самооценку до 1 марта. Гостиницы, уже включенные в реестр, обязаны завершить полную проверку по чек-листу и предоставить подтверждающие документы до 1 сентября. После этой даты право на работу сохранят только зарегистрированные объекты, которые будут продвигаться на онлайн-платформах через официальную запись.