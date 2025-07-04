Сочи вошел в топ дорогих мест для отдыха в РФ по уровню ежедневных расходов

Сочи вошел в список российских курортов с наибольшими карманными расходами у туристов — среднесуточные траты отдыхающих здесь составляют 2,5 тыс. руб. на человека. Как сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков ВТБ, при этом средняя продолжительность летнего отпуска на курорте составляет 11 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В числе других курортов с высокими расходами оказались Анапа (2,2 тыс. руб. в день при такой же средней продолжительности отдыха), Белокуриха в Алтайском крае (2,1 руб. и 11 дней), Ялта (2 тыс. руб. и 12 дней) и Владивосток (1,5 тыс. руб. в день при среднем сроке пребывания 14 дней).

Согласно исследованию, до 50% всех летних поездок по России совершают жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края.

Высокий спрос на Сочи подтверждают и данные по загрузке средств размещения. По информации мэрии города, отели и санатории уже забронированы на 73% вплоть до конца сентября. С начала 2025 года курорт принял свыше 3,5 млн гостей — на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заместитель главы администрации Сочи Сергей Сомко сообщил, что в пик сезона — в конце июля и августе — уровень загрузки может достичь 95%. Пока в городе одновременно находятся около 175 тыс. туристов, а средняя заполняемость объектов коллективного размещения составляет 84%.

На фоне ожидаемой нагрузки представители туристической отрасли обсудили изменения в регулировании гостиничного сектора. С начала 2025 года действует обновленная система классификации, обязательная для всех форм размещения. Владельцы баз отдыха и кемпингов должны были пройти упрощенную самооценку до 1 марта. Гостиницы, уже включенные в реестр, обязаны завершить полную проверку по чек-листу и предоставить подтверждающие документы до 1 сентября. После этой даты право на работу сохранят только зарегистрированные объекты, которые будут продвигаться на онлайн-платформах через официальную запись.

Мария Удовик