Апелляционный суд отменил взыскание 490 млн рублей с Юрия Карликанова

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение о взыскании 490 млн руб. с заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова, его дочери Юлии Александровой и компании «Капиталинвестстрой». Резолютивная часть постановления была объявлена 3 июля, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Апелляционный суд принял новое решение по делу и отказал в удовлетворении исковых требований Николаю Никольскому — кредитору ООО «Региионснабсбыт», ранее принадлежавшего семье депутата.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Николай Никольский, получивший от ООО «Южуралтранс» право требования задолженности в размере 490 млн руб., направил иск в июле 2023 года, когда процедура банкротства «Регионснабсбыта» уже завершилась. По мнению истца, бенефициары незаконно вывели имущество компании — вексель на 250 млн руб., а также право добычи строительного камня, причинив имущественный ущерб кредиторам.

В марте этого года арбитражный суд региона удовлетворил иск Николая Никольского, обратив взыскание 490 млн руб. на 100% уставного капитала ООО «Региональная рудная компания». Эта организация принадлежит ООО «Капиталинвестстрой», которым владеет Юрий Карликанов, а возглавляет Юлия Александрова. Апелляционный жалобы на решение первой инстанции подали все ответчики, настаивавшие на законности сделок.