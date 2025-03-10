Кредитор добыл компанию

В Челябинске суд обязал вице-спикера законодательного собрания региона Юрия Карликанова, его дочь Юлию Александрову и компанию «Капиталинвестстрой» возместить 490 млн руб. кредитору обанкротившегося «Регионснабсбыта», ранее принадлежавшего семье. Взыскание обращено на 100% уставного капитала ООО «Региональная рудная компания», которым владеют Карликановы. По мнению кредитора, бенефициары незаконно вывели имущество банкротящейся компании — вексель на 250 млн руб., а также право добычи строительного камня. Ответчики требования не признали, указав, что все эти сделки суды изучили и не нашли оснований для отмены в рамках дела о банкротстве «Регионснабсбыта».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иск о взыскании 490 млн руб. с Юрия Карликанова, его дочери и «Капиталинвестстроя» был направлен в 2023 году

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Иск о взыскании 490 млн руб. с Юрия Карликанова, его дочери и «Капиталинвестстроя» был направлен в 2023 году

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с заместителя председателя законодательного собрания региона Юрия Карликанова, его дочери Юлии Александровой и ООО «Капиталинвестстрой» более 490 млн руб. в пользу Николая Никольского — кредитора ООО «Регионснабсбыт», ранее входившего в группу компаний семьи депутата. Задолженность будет погашена за счет 100% доли другой организации группы. Резолютивная часть решения, принятого в конце прошлой недели, опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Взыскать солидарно с Карликанова Юрия Раифовича, Александровой Юлии Юрьевны, ООО “Капиталинвестстрой” в пользу Никольского Николая Николаевича денежные средства в размере 490,117 млн руб., расходы по оплате государственной пошлины 6 тыс. руб. Обратить взыскание на долю в уставном капитале ООО “Региональная горная компания” в размере 100%, принадлежащую ООО “Капиталинвестстрой”»,— говорится в решении суда. Также с Юрия Карликанова и Юлии Александровой солидарно взыскана госпошлина 200 тыс. руб.

Николай Никольский направил иск в июле 2023 года. В том же году ранее по договору уступки прав требования от ООО «Южуралтранс» к нему перешла задолженность «Регионснабсбыта» в размере 490 млн руб. С декабря 2014 года до апреля 2023-го компания находилась в процедуре банкротства, а затем была ликвидирована. Основанием для иска «послужило непогашение в ходе конкурсного производства кредиторской задолженности», говорится в материалах дела.

«Мы доказали два эпизода по выводу имущества из компании-банкрота, входившей в группу Юрия Карликанова, вследствие чего кредиторы недополучили свои средства. Первый эпизод — это вексель на 250 млн руб., стоимость которого не поступила в конкурсную массу “Регионснабсбыта”, второй — перевод бизнеса по добыче строительного камня на другую структуру, подконтрольную группе»,— сообщил представитель кредитора управляющий партнер адвокатского бюро «Ле-Арм» Евгений Чуркин.

По мнению представителя истца, вексель был незаконно отчужден еще в 2013 году при совершении сделки по продаже принадлежавшего «Регионснабсбыту» бизнес-центра «Челябинск-сити» компании Interrocks Ventures Limited (Кипр), представительством которой в РФ руководила Юлия Александрова. Стоимость объекта составила 1,04 млрд руб. Покупатель оформил кредит на 800 млн руб., а на оставшуюся сумму выписан вексель номиналом 250 млн руб. Представитель истца в суде сообщил, что деньги от него в конкурсную массу «Регионснабсбыта» так и не поступили, а вексель через номинальную организацию вернулся компании Interrocks Ventures. Также суду сообщили, что в рамках дела о банкротстве была установлена аффилированность всех участников сделки и подконтрольность их Юрию Карликанову.

Кроме того, истец настаивал, что кредиторам «Регионснабсбыта» причинен имущественный ущерб в результате безвозмездной передачи лицензии на добычу строительного камня на Новосмолинском участке Смолинского месторождения гранодиоритов ООО «Регионинвест», также входившему в одну группу компаний семьи Карликановых. По словам юриста Евгения Чуркина, речь идет не только о лицензии, но и о фактическом безвозмездном отчуждении прав долгосрочной аренды земельного участка кадастровой стоимостью более 308 млн руб. Впоследствии актив был оформлен на ООО «Региональная горная компания», 100% уставного капитала которого изначально принадлежали «Регионснабсбыту». По мнению представителя кредитора, потом имущество должника получило ООО «Капиталинвестстрой», единственным владельцем которого является Юрий Карликанов, генеральным директором Юлия Александрова.

Ответчики требования Николая Никольского не признали. В отзывах на исковое заявление они указывали, что эти сделки были изучены судами в рамках дела о банкротстве «Регионснабсбыта». Так, предшественник господина Никольского — «Южуралтранс» пытался оспорить сделку по продаже «Челябинск-сити», но суды посчитали, что покупатель полностью рассчитался по сделке. Ответчики указали, что вопрос перевода бизнеса по добыче строительного камня изучался при рассмотрении заявления конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. По их мнению, не доказана причинно-следственная связь между отчуждением актива и последовавшим банкротством «Регионснабсбыта».

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Регионснабсбыт» было создано в Челябинске в 1995 году. Основной вид деятельности — добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. На момент признания банкротом в 2014 году 80,14% уставного капитала компании принадлежало Юрию Карликанову, 19,8% — сыну депутата Денису Карликанову. Сегодня семье Карликановых принадлежат ряд организаций, связанных с добычей полезных ископаемых и производством стройматериалов, среди них ООО «Стройкапитал», «Региональная горная компания», «Нерудпром», «Смеси и бетоны» (СИБ), «Региональная сетевая компания», ООО «Челси», «Челябинскдортранспроект» и другие. Систематически компании депутата проходят через процедуру банкротства, а на их месте возникают новые. Юрий Карликанов является депутатом заксобрания Челябинской области с 2005 года, руководящие должности занимает с 2009 года.

Юлия Гарипова