Анапа вошла в тройку самых дорогих курортов России по карманным расходам

Анапа занимает второе место среди самых затратных для туристов российских курортов, ежедневные карманные расходы отдыхающих в черноморском городе-курорте составляют в среднем 2 197 руб. на человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тат Гаспарян Фото: Тат Гаспарян

Лидером рейтинга стал Сочи (2 482 руб. в день), третье место заняла Белокуриха (2 132 руб.). Также в топ-5 вошли Ялта (2 020 руб.) и Владивосток (1 533 руб.). Средняя продолжительность отдыха в Анапе, как и в других курортных городах Краснодарского края, составляет 11 дней.

Как отмечают аналитики, основные потоки внутренних туристов летом формируют жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. На эти регионы приходится около 50% всех поездок по стране в курортный сезон.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что турпоток в Краснодарский край в 2025 году снизился на 20%. Несмотря на снижение туристической активности на Кубани, по стране в целом фиксируется рост внутреннего турпотока — на уровне 8%. Выделяются отдельные направления, в частности Крым, где объем бронирований увеличился на 50%.