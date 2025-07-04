Черное море у берегов Геленджика прогрелось до +21 градуса

Температура морской воды у берегов Геленджика составляет +21 градус, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Донскова, «Ъ-Кубань» Фото: Анастасия Донскова, «Ъ-Кубань»

В начале следующей недели в континентальных районах края ожидается жара до +35-+37 градусов. На побережье, включая Геленджик, температура воздуха будет более умеренной - днём прогнозируется +25-+30 градусов.

Отметим, что текущие температурные показатели в Крыму и Краснодарском крае превышают климатическую норму для этого периода, которая обычно составляет +25-+28 градусов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что рост турпотока в Геленджике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,4%. Спрос на бронирование отелей увеличился на 27%. Выросли и цены — в среднем на 20%.