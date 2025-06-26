Геленджик прибавил в спросе

По состоянию на конец июня 2025 года рост турпотока в Геленджике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,4%. Спрос на бронирование отелей увеличился на 27%. Выросли и цены — в среднем на 20%. Эксперты связывают динамику с ситуацией в Анапе, где из-за разлива мазута закрыты все пляжи. По их прогнозам, отдых в Геленджике продолжить дорожать вместе с дальнейшим ростом туристического потока, пик которого придется на июль, когда Черное море прогреется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Туристический поток в Геленджике с начала 2025 года увеличился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полгода в городе побывало более 955 тыс. туристов. Как рассказал глава города Алексей Богодистов, загрузка номерного фонда курорта на данный момент составляет 79%, на июль — 73%, на август — 71%. По данным аналитиков «Яндекс Путешествий», предоставленных «Ъ-Кубань», спрос на бронирование номеров в отелях и гостиницах Геленджика увеличился на 27%.

По словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» и вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, многие туристы, которые несколько лет подряд отдыхали в Анапе, сейчас отдают предпочтение Геленджику, несмотря на то, что он во многом, особенно сейчас, обходится дороже. Приезжие также активно выбирают Крым (+26%), Сочи (+12%) и Абхазию (+20%). «Абхазия растет в этом году очень хорошо. Потому что она является конкурентом Анапе по цене»,— отмечает эксперт.

Несмотря на заметное перераспределение туристического потока этим летом, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин обращает внимание на то, что в первых числах июня в Геленджике произошла «небольшая просадка» по сравнению с началом предыдущего летнего сезона. Господин Ромашкин предполагает, что приезжие могут отказаться от поездки в Геленджик по трем причинам: город слишком близко расположен к Анапе и там не совсем безопасно, несмотря на положительные анализы воды. Во-вторых, динамичный рост цен: «Это касается не только Геленджика, а всего побережья Краснодарского края», — подчеркивает господин Ромашкин.

И в-третьих, добавляет он, морская вода в этом году на черноморском побережье Краснодарского края прогревается медленно. По словам эксперта, в прошлом году в этот же период она была теплее на 3 – 4 градуса.

Стоимость обслуживания туристов, досуг и отдых в целом в Геленджике, по данным Сергея Ромашкина, выросла примерно так же, как и везде на побережье — на 11-13% по сравнению с ценами предыдущего года.

Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Твил.ру», в июне этого года средняя стоимость размещения в отелях Геленджика составляет 4,8 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом цена на бронирование номеров увеличилась на 20%. В среднем туристы в паре остаются на шесть дней, а одиночки дольше — на 10.

По сравнению с маем этого года, когда в Геленджике также наблюдался рост туристического потока из-за долгих праздничных выходных, стоимость размещения в отелях увеличилась на 25%. Аналитики ожидают удорожание отдыха к середине июля — началу августа еще на 10 – 15%.

По данным пресс-службы «Яндекс Путешествий», сейчас процент туристов, бронирующих отдых на сентябрь, снизился на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако средняя стоимость номера за ночь увеличилась на 13%. «В случае раннего бронирования чаще всего первыми бронируют отели повышенной категории звездности и многоместные номера, так как такие предложения всегда ограничены», — подчеркивают аналитики.

Алина Зорина