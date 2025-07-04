Глава Удмуртии: системой ПВО был сбит еще один вражеский беспилотник

Системой ПВО был сбит еще один вражеский беспилотник, сообщил в Telegram в 11:08 местного времени глава Удмуртии Александр Бречалов. «Аппарат уничтожен»,— резюмировал он. Глава региона также призвал жителей воздержаться от поездок на личном транспорте и нахождения на открытой территории. «Опасность сохраняется»,— сказал господин Бречалов.

Напомним, утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух БПЛА атаковали объект на территории Удмуртии. Один из них попал в технические сооружения. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Шестеро пострадавших во время атаки 1 июля, в их числе подросток, были эвакуированы спецбортом МЧС в медучреждения Москвы. Оказание медпомощи потерпевшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По данным на 2 июля, 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находились в больницах Ижевска. Количество пострадавших от атаки БПЛА на ижевское оборонное предприятие увеличилось до 57 человек.

4 июля в 09:00 в республике вновь объявили режим «Беспилотной опасности»: все силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. В 09:26 авиакомпания «Ижавиа» сообщила об ограничениях на использование воздушного пространства в аэропорту Ижевска. В 10:16 под угрозой атаки БПЛА находились 16 городов и районов Удмуртии. К 11:00 в Ижевске было остановлено движение автобусов и электротранспорта. В это же время системой ПВО был сбит один из вражеских беспилотников, летевший в сторону Ижевска.