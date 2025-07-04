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Количество пострадавших от атаки БПЛА на ижевское предприятие выросло до 57

Количество пострадавших от атаки БПЛА на ижевское оборонное предприятие увеличилось до 57 человек, сообщил в Telegram министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились еще несколько человек с жалобами на свое самочувствие, некоторые были госпитализированы»,— рассказал господин Багин. По данным на утро 4 июля, добавил он, 33 пострадавших находятся на стационарном лечении, шесть из них — в федеральных центрах Москвы. Еще 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно.

«Состояние пяти пациентов по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой степени тяжести. Также шесть пациентов были выписаны из стационаров. Всего пострадали 57 человек»,— сказал господин Багин. Министр здравоохранения подчеркнул, что медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Напомним, утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. Трое погибли. Ближе к вечеру 3 июля не менее двух БПЛА атаковали объект на территории Удмуртии. Один из них попал в технические сооружения. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Шестеро пострадавших во время атаки 1 июля, в их числе подросток, были эвакуированы спецбортом МЧС в медучреждения Москвы. Оказание медпомощи потерпевшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По данным на 2 июля, 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находились в больницах Ижевска.

4 июля в 09:00 в республике вновь объявили режим «Беспилотной опасности»: все силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. В 09:26 авиакомпания «Ижавиа» сообщила об ограничениях на использование воздушного пространства в аэропорту Ижевска. В 10:16 под угрозой атаки БПЛА находились 16 городов и районов Удмуртии. К 11:00 в Ижевске было остановлено движение автобусов и электротранспорта. В это же время системой ПВО был сбит один из вражеских беспилотников, летевший в сторону Ижевска.