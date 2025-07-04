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Коммерсантъ FM
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Количество свадебных салонов в городах-миллионниках на 1 июня 2025 года

Город Число салонов Изменение год к году (%)
Москва 169 –12
Санкт-Петербург 89 –21
Краснодар 35 –26
Екатеринбург 30 –6
Казань 30 –9
Ростов-на-Дону 35 6
Новосибирск 47 –2
Красноярск 27 –21
Нижний Новгород 29 –15
Челябинск 30 0
Уфа 27 –18
Пермь 27 –10
Самара 26 –10
Воронеж 36 –20
Волгоград 25 –17
Омск 21 –22
Россия в целом 2685 –12

Источник: «Яндекс Карты».

  • Газета «Коммерсантъ» №118 от 05.07.2025, стр. 2

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