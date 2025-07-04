Количество свадебных салонов в городах-миллионниках на 1 июня 2025 года

Город Число салонов Изменение год к году (%) Москва 169 –12 Санкт-Петербург 89 –21 Краснодар 35 –26 Екатеринбург 30 –6 Казань 30 –9 Ростов-на-Дону 35 6 Новосибирск 47 –2 Красноярск 27 –21 Нижний Новгород 29 –15 Челябинск 30 0 Уфа 27 –18 Пермь 27 –10 Самара 26 –10 Воронеж 36 –20 Волгоград 25 –17 Омск 21 –22 Россия в целом 2685 –12