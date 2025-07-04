«Интрига еще живет»

Откровенный разговор на одной волне: Владимир Путин и Дональд Трамп вновь поговорили по телефону. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, среди главных тем обсуждения были Иран и Украина. В частности, глава Белого дома вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении боевых действий. Президент России ответил, что не откажется от устранения всех первопричин конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в скором наступлении мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Шестой телефонный разговор президентов России и США состоялся неожиданно. Первым об этом как бы невзначай сообщил Владимир Путин, косвенно упомянув данный факт в ходе общения с бизнес-сообществом на форуме «Сильные идеи для нового времени». Затем появилось подтверждение со стороны Дональда Трампа. Здесь нужно вернуться примерно на два дня назад и напомнить, как развивались предшествующие события. Пентагон объявил, а затем Белый дом подтвердил приостановку поставок американского оружия для Украины, в том числе и того, которое уже находилось в Польше. Причина — необходимость провести аудит складских запасов, которые, похоже, истощились.

Это вызвало почти шок не только в Киеве, но и у европейских союзников. В первую очередь по причине неожиданности. Прогрессивное сообщество до сих пор пытается разгадать скрытый смысл данных решений. И вот, по идее, наступила развязка — телефонный разговор двух лидеров. Трамп, по сути, выполнил одно из ключевых требований Путина — прекратил военную помощь Украине. Пусть временно, но сделал шаг навстречу. Видимо, в расчете на взаимность, на прогресс в переговорах. Однако, как следует из отчета российской стороны о телефонном разговоре, по украинской тематике особых прорывов не достигнуто.

Как говорится, выводы делайте сами. Строить дальнейшие прогнозы не имеет смысла. Теперь должен состояться раунд телефонного общения Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Президент Украины, находясь в Бельгии, повторил свой тезис о том, что добиться мира можно только после его личной встречи с Путиным. В целом пока создается впечатление, что мир не стал ближе. Даже третий раунд российско-украинских переговоров по-прежнему не согласован. При этом что-то подсказывает, что после проведения инвентаризации арсеналов американское оружие продолжит свой путь к адресату.

Трампа практически уговаривают принять против России новые меры давления. Глава Белого дома пока не торопится с подобным решением. А вот Европа вроде бы согласовала 18-й пакет санкций, который обещает быть чрезвычайно жестким. Противник конфронтации с Россией словацкий премьер Роберт Фицо, похоже, дал себя уговорить. Впрочем, интрига еще живет. С окончательными выводами торопиться не будем. Трамп демонстрирует свою непредсказуемость и умение шокировать аудиторию. Возможно, в запасе есть некий нестандартный ход, креативное решение.

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Дмитрий Дризе