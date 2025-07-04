В Новороссийске с 7 июля временно ограничат проезд по улице Глухова

В Новороссийске с 7 июля по 25 августа на участке ул. Глухова между домами № 6 и 10 будет временно ограничено движение автотранспорта. Ограничение связано с проведением работ по замене водопроводных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соответствии с постановлением администрации города № 2953 от 3 июля 2025 года, подрядная организация обязана обеспечить проезд автомобилей экстренных служб, а также установить необходимые дорожные знаки, информационные щиты и ограждения.

Администрация Новороссийска рекомендует водителям заранее выбирать альтернативные маршруты с учетом временных ограничений.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске из-за аварийных работ без воды остались 1200 человек.