Правительство предложило повысить пошлины для автомобилистов

Правительство России подготовило законопроект о повышении пошлин за получение водительских прав и регистрацию автомобиля с выдачей номеров. Документ также подразумевает введение пошлины за постановку иностранного гражданина на учет.

Законопроект предполагает поправки к Налоговому кодексу, которые, если документ примут, вступят в силу с 1 сентября. Всего пошлины могут быть увеличены за получение более чем 10 услуг.

Выдача водительских прав может подорожать с 2 тыс. до 4 тыс. руб. Также в два раза — до 6 тыс. руб. — предлагается увеличить пошлину за выдачу прав нового поколения. Пошлина за получение свидетельства о регистрации автомобиля в пластиковом варианте может вырасти с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб. Кроме того, правительство предлагает ввести шесть новых пошлин, в числе которых постановка на учет иностранца по месту пребывания (500 руб.).

Подробнее — в материале «Ъ» «Госуслуги тянут вверх».