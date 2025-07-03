Аэропорт Казани возобновил работу
В международном аэропорту Казани были сняты ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом рассказали в Росавиации.
Аэропорт Казани возобновил работу
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Причиной введения ограничений назвали обеспечение безопасности полетов гражданских самолетов. За это время на запасные аэродромы прибыли шесть самолетов, направляющиеся в Казань.
Ранее сообщалось, что в аэропорту столицы Татарстана задерживаются 30 рейсов на фоне временных ограничений. Утром в республике была объявлена опасность атаки БПЛА.