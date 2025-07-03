В международном аэропорту Казани были сняты ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом рассказали в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Казани возобновил работу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Аэропорт Казани возобновил работу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Причиной введения ограничений назвали обеспечение безопасности полетов гражданских самолетов. За это время на запасные аэродромы прибыли шесть самолетов, направляющиеся в Казань.

Ранее сообщалось, что в аэропорту столицы Татарстана задерживаются 30 рейсов на фоне временных ограничений. Утром в республике была объявлена опасность атаки БПЛА.

Диана Соловьёва