Жара с температурой выше 35 градусов ожидается в Хакасии

В Республике Хакасия объявлено штормовое предупреждение из-за наступившей жары. По данным синоптиков, 5 и 6 июля температура воздуха может превышать плюс 35 градусов.

«Понимаем, что лето, но все-таки давайте без фанатизма в воде»,— обратилось к жителям главное управление МЧС по региону. Мэрия Абакана предупредила о возможности возникновения «чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня».

Как сообщили в ФГБУ «Среднесибирское УГМС», 4 июля в центральных и южных районах Красноярского края, республиках Хакасия и Тыва местами ожидаются грозы, в центральных районах возможен град.

Валерий Лавский