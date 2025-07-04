Суд рассмотрит уголовное дело экс-заместителя сити-менеджера Бирска

В Бирске перед судом предстанет 47-летний экс-заместитель главы городской администрации Сергей Гайтанов. Как сообщила прокуратура Башкирии, ему инкриминируется ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за незаконные действия с использованием служебного положения).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2024 года господин Гайтанов передал сити-менеджеру Виктории Бурдиной 30 тыс. руб. Деньги на его счет перечислил представитель фирмы-подрядчика благоустройства центральной аллеи парка им. Борцов Революции в парке «Соколок». Работы на объекте не были выполнены в полном объеме, но чиновники за взятку согласились принять их.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления, по требованию прокуратуры уволен в связи с утратой доверия.

В отношении Виктории Бурдиной возбуждено уголовное дело о получении взятки. В мае депутаты горсовета Бирска по представлению прокуратуры досрочно прекратили ее полномочия в связи с утратой доверия.

Наталья Балыкова