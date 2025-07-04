На Камчатке раскрыли схему массовой фиктивной регистрации мигрантов

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело о фиктивной регистрации иностранных граждан. Схему незаконной миграционной деятельности пресекли сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД и участковые уполномоченные полиции, сообщили «Ъ» в УМВД России по Камчатскому краю.

Полиция установила, что в период с 30 апреля по 11 июня этого года 33-летний неработающий житель города, ранее судимый за служебные нарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, фиктивно зарегистрировал 72 граждан Узбекистана по адресу своего проживания. «Фигурант подавал документы в Управление по вопросам миграции и Многофункциональный центр, не имея возможности предоставить реальное жильё для проживания иностранцев»,— сообщили в ведомстве.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в Российской Федерации (ст. 322.3 УК). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский