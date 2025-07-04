Трамп вновь заявил, что США одержали победу в мировых войнах

Президент США Дональд Трамп снова заявил о победе США в Первой и Второй мировых войнах. Об этом он объявил во время выступления в штате Айова.

«Мы одержали победу в Первой мировой войне. Мы одержали победу во Второй мировой войне. Мы одержали победу в других войнах»,— сказал он, не упомянув вклада других государств.

Ранее Дональд Трамп объявил 11 ноября и 8 мая в стране Днями победы в Первой и Второй мировых войнах. По его словам, Соединенные Штаты сделали «несравнимо больше» для победы в этих войнах, чем другие страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее напомнила о признании решающего вклада Красной армии со стороны бывшего президента США Франклина Рузвельта и отметила, что слова господина Трампа приводят к тому, что американцы теряют верное представление о роли своей страны и союзников во Второй мировой войне.