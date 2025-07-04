В Красноярске по факту надругательства над мальчиком задержан тренер лагеря

СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту совершением преступления против половой неприкосновенности ребенка, задержал тренера летнего спортивно-оздоровительного лагеря «Лесной».

Как писал «Ъ-Сибирь», 25 июня в спортлагере трое подростков в возрасте от 11 до 13 лет надругались на 10-летним ребенком. О произошедшем ребенок сообщил тренеру, однако педагог не принял мер к пресечению злодеяния. 27 июня ситуация повторилась.

Тренер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с лагеря и родителей насильников компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

Михаил Кичанов