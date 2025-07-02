Дело о халатности требуют завести после надругательства над мальчиком в лагере

Красноярская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности после надругательства над 10-летним мальчиком в летнем спортивном лагере в Сухобузимском районе. Материалы проверки направлены в следственные органы, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительным данным, 25 июня в спортлагере трое подростков в возрасте от 11 до 13 лет надругались на 10-летним ребенком. О случившемся мальчик рассказал сотруднику лагеря. Однако последний мер к защите ребенка не принял и от дальнейших противоправных действий в отношении него не оградил. В дальнейшем ситуация повторилась.

Прокурорская проверка установила, что руководство лагеря не обеспечило безопасные условия для пребывания ребенка, после происшествия не приняло меры к защите его прав. Кроме того, прокуратура направила в суд иск о взыскании с лагеря и родителей насильников компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

Вчера краевое управление Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с надругательством (ч. 4 ст. 132 УК РФ) над мальчиком. По данным источников, в дальнейшем оно будет прекращено, поскольку насильники не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

Илья Николаев