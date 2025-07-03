Посол РФ: Путин решил признать Исламский Эмират Афганистан по предложению Лаврова
Решение России признать Исламский Эмират Афганистан было принято президентом Владимиром Путиным по инициативе главы МИД Сергея Лаврова. Об этом заявил посол Российской Федерации в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия-1».
Фото: Посольство Афганистана / ТАСС
«Это решение принципиально принятое президентом Российской Федерации по предложению министра иностранных дел России. Оно демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном», — подчеркнул дипломат. Он напомнил, что более 100 лет назад Россия стала первой страной в мире, признавшей независимость Афганистана, что, по словам господина Жирнова, свидетельствует о традиционно дружественных отношениях между странами.
Сегодня МИД России официально подтвердил признание Исламского Эмирата Афганистан. В этот же день заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот у нового посла Афганистана в России Гуль Хасана. В ведомстве отметили, что признание властей Афганистана придаст импульс развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, транспорт, сельское хозяйство и инфраструктуру.