Второй круг Wimbledon
Мужчины. Алекс де Минаур (Австралия, 11)—Артюр Казо (Франция) 4:6, 6:2, 6:4, 6:0. Якуб Меншик (Чехия, 15)—Маркос Гирон (США) 6:4, 3:6, 6:4, 7:6 (7:4). Новак Джокович (Сербия, 6)—Дэниел Эванс (Великобритания) 6:3, 6:2, 6:0. Григор Димитров (Болгария, 19)—Корантен Муте (Франция) 7:5, 4:6, 7:5, 7:5.
Женщины. Эмма Наварро (США, 10)—Вероника Кудерметова (Россия) 6:1, 6:2. Мирра Андреева (Россия, 7)—Лучия Бронцетти (Италия) 6:1, 7:6 (7:4). Екатерина Александрова (Россия, 18)—Сюзан Ламенс (Нидерланды) 6:4, 6:0. Елена Рыбакина (Казахстан, 11)—Мария Саккари (Греция) 6:3, 6:1. Людмила Самсонова (Россия, 19)—Юлия Стародубцева (Украина) 6:2, 6:1. Барбора Крейчикова (Чехия, 17)—Кэролайн Доулхайд (США) 6:4, 3:6, 6:2. Даяна Ястремская (Украина)—Анастасия Захарова (Россия) 5:7, 7:5, 7:6 (10:8). Ига Швёнтек (Польша, 8)—Кэти Макнэлли (США) 5:7, 6:2, 6:1.